Цырдя: Кураторам нашей оппозиции взять всю власть в стране в свои руки мешает только Додон

Именно благодаря усилиям лично Додона Плахотнюку не удалось распустить 7 июня 2019 года парламент и удержать власть путём досрочных выборов. А ведь было решение Конституционного суда. Также именно президент назначил своим указом новое правительство Майи Санду, добился отставки судей КС, смены политического режима и избавления страны от гнёта Плахотнюка.

Сегодня оппоненты могут говорить всё что угодно, но, будь на месте Игоря Додона любой другой из предыдущих президентов – Михай Гимпу, Михай Лупу, Николай Тимофти, – Плахотнюк правил бы до сих пор.

Ведь не послы подписали указ о назначении Майи Санду, а Игорь Додон, не послы отказались распустить парламент, а Игорь Додон, не они вели опасные переговоры с Владимиром Плахотнюком и Майей Санду, а Игорь Николаевич! Стоит ли напоминать, что семья президента попадала два раза в аварию, что ему угрожали физической ликвидацией, а не послам, Ренато Усатому или Майе Санду. И да – до сих пор видео переговоров с «кульками», «федерализацией» и другим бредом Плахотнюка крутят, чтобы дискредитировать Игоря Додона, а не вышеназванных персон.

А всё потому, что он в 2019 году совершил реально мужской поступок – поступок лидера и государственного мужа. Он рискнул всем – своей карьерой, свободой, жизнью, – бросив перчатку Плахотнюку и олигархату. И здесь никакого пафоса нет. Так и было, граждане это видели.

Вот почему компрадорам и их зарубежным кукловодам нужно любой ценой взять под контроль институт президентуры, тогда можно будет любого премьера протащить, любой закон принять, любое правительство назначить. А если надо, то и саму страну закрыть, как ненужную лавку!

Проще говоря, для кураторов нашей оппозиции президентура во главе с Игорем Додоном – это серьёзная заноза, недоразумение, которое мешает им взять всю власть в стране. Недоразумение, как и сама Республика Молдова, наверное, и все её граждане.