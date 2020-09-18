Цырдя: Кураторам нашей оппозиции взять всю власть в стране в свои руки мешает только Додон

Авторский комментарий политолога, депутата ПСРМ от первого лица.
Безусловно, президент – глава государства, верховный главнокомандующий, защитник суверенитета страны. Даже лишённый полномочий при Плахотнюке, именно президент был последним бастионом, который не давал олигархам узурпировать всю власть в стране.
Плахотнюк так и не смог стать премьером в 2016 – 2019 годах, заморозить все контакты с Россией в 2017 – 2018 годах (президент и ПСРМ участвовали в работах саммитов СНГ, ассамблеи стран СНГ), назначить везде своих послов (это прерогатива президента), продвинуть всех своих судей, наградить слуг олигархата (Игорь Додон давал ордена ветеранам, врачам, учителям).
Именно благодаря усилиям лично Додона Плахотнюку не удалось распустить 7 июня 2019 года парламент и удержать власть путём досрочных выборов. А ведь было решение Конституционного суда. Также именно президент назначил своим указом новое правительство Майи Санду, добился отставки судей КС, смены политического режима и избавления страны от гнёта Плахотнюка.
Сегодня оппоненты могут говорить всё что угодно, но, будь на месте Игоря Додона любой другой из предыдущих президентов – Михай Гимпу, Михай Лупу, Николай Тимофти, – Плахотнюк правил бы до сих пор.
Ведь не послы подписали указ о назначении Майи Санду, а Игорь Додон, не послы отказались распустить парламент, а Игорь Додон, не они вели опасные переговоры с Владимиром Плахотнюком и Майей Санду, а Игорь Николаевич! Стоит ли напоминать, что семья президента попадала два раза в аварию, что ему угрожали физической ликвидацией, а не послам, Ренато Усатому или Майе Санду. И да – до сих пор видео переговоров с «кульками», «федерализацией» и другим бредом Плахотнюка крутят, чтобы дискредитировать Игоря Додона, а не вышеназванных персон.
А всё потому, что он в 2019 году совершил реально мужской поступок – поступок лидера и государственного мужа. Он рискнул всем – своей карьерой, свободой, жизнью, – бросив перчатку Плахотнюку и олигархату. И здесь никакого пафоса нет. Так и было, граждане это видели.
Вот почему компрадорам и их зарубежным кукловодам нужно любой ценой взять под контроль институт президентуры, тогда можно будет любого премьера протащить, любой закон принять, любое правительство назначить. А если надо, то и саму страну закрыть, как ненужную лавку!
Проще говоря, для кураторов нашей оппозиции президентура во главе с Игорем Додоном – это серьёзная заноза, недоразумение, которое мешает им взять всю власть в стране. Недоразумение, как и сама Республика Молдова, наверное, и все её граждане.
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