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Создание коммунистами и социалистами единого предвыборного блока позволит вернуть власть в стране народу. Об этом заявил депутат ПСРМ Богдан Цырдя.

Он подчеркнул, что если граждане стремятся сохранить суверенитет нашей страны, то предпочтение на выборах им стоит отдать государственникам – блоку ПКРМ-ПСРМ.

⁃ 55 процентов населения Молдовы настроены проевразийски, промолдавски. Если мы объединим ПКРМ и ПСРМ, мы объединим промолдавский электорат и сможем вернуть Молдову под контроль народа, потому что народ должен быть хозяином в своей стране, народ Молдовы должен владеть своей землей, а не народ США, – подчеркнул Цырдя.

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