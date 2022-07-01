Цырдя: Голод и гей-парады – вот какое будущее уготовила нам ПДС (ВИДЕО)

Цырдя: Голод и гей-парады – вот какое будущее уготовила нам ПДС (ВИДЕО)

ПДС называет “хорошими временами” увеличение пенсионного возраста, отказ пенсионерам в пособии в размере 1000 леев, аннулирование повышения зарплат врачей, взрыв цен на топливо и крах аграриев, которым негде сбывать свой урожай. Об этом на акции протеста перед зданием парламента говорил депутат ПСРМ Богдан Цырдя. “Зачем нам эта евроинтеграция, когда народ умирает с голода? Да они просто смеются над народом!”, – возмутился социалист.

– Сегодня они ликвидируют университеты, чтобы у этой страны не было будущего. Та же будет и с больницами, будут отбираться земли. Каждый год будет голод и гей-парады – вот какое будущее нам готовят эти воры. Когда в партии 40 депутатов-миллионеров, а в стране 700 000 пенсионеров умирают с голода, это нельзя назвать “хорошими временами”. Пока они будут у власти, столько же и будут воровство и бедность. Хотите избавиться от бедности – нужно избавиться от воров. Долой воров! – отметил Цырдя

Представители ПДС данные заявления пока не прокомментировали.

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