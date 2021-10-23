Цырдя: “Газпром” предлагал Молдове газ по 600$. Спыну и Кульминский отказались – будут брать по 1000$ у Украины

Авторский комментарий Богдана Цырди от первого лица.

“Газпром” предлагал Молдове газ по 600$, то есть на 25% ниже рыночной цены.

Спыну и Кульминский отказались. Будут брать по рыночной, то есть по 1000$.

Да ещё и у Украины, которая сама испытывает острый дефицит и сама неоднократно участвовала в газовых аферах ( см. Тимошенко).

Они это называют гордостью. Мы это называем коррупцией.

Ежу понятно, что внедряется крупная схема.

Повторяется та же технология, что и с кражей миллиарда.

Создаётся проблема (путём игнорирования переговоров по газу), эксперты и СМИ из сети Сороса воют, что нас шантажирует Кремль, что нет газа, надо спасать ситуацию.

Правительство берет ответственность, вводя ЧП.

ЧП позволяет брать из бюджета столько денег, сколько захочется, без контроля парламента (как и в краже миллиарда).

Переговоры секретные, газовые контракты – тоже.

Теперь они выделят миллиарды из кредитов МВФ (они одолжили у Фонда 1 млрд$), положив разницу в 500$ за 1000 куб. метров в карман.

Найти потом концы будет сложно, как и в случае с миллиардом.

Каждый день они якобы будут покупать газ по споту, через разные фирмы-“прокладки”.

Долгосрочных контрактов, как с “Газпромом”, не будет. Куда и кому уйдут деньги – не разберёшься.

Мы предупреждали граждан, что ПДС – участники кражи миллиарда. Теперь они почувствуют это на себе по второму кругу…