Цырдя: Депутаты “АКУМ” хотят подорвать мир и межнациональное единство в Молдове (ВИДЕО)

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Отменённый Конституционным судом Закон о функционировании языков на территории РМ подчёркивал роль не только русского, но и молдавского языка. Соответственно, своим решением КС фактически аннулировал статус молдавского языка, заменив его румынским. Об этом на пресс-конференции заявил депутат ПСРМ Богдан Цырдя.

– 60% населения страны называют свой язык молдавским, а не румынским. Поэтому аргументы Конституционного суда в этом плане – что 80% населения говорят на молдавском и являются румынами – не соответствуют действительности и являются грубым искажением реальности, потому что право на самоидентификацию и на название родного языка гарантируются Конституцией. Никто не может заставить меня быть кем-то другим – румыном, татарином или африканцем – если я считаю себя молдаванином или русским, – сказал он.

Цырдя добавил, что русский язык понимают 80-90% населения Молдовы. Даже при регистрации в Facebook 47% пользователей из Молдовы выбрали языком общения на этой платформе русский, отметил социалист.

– Закон о функционировании языков очень важен, так как он способствует отмене антиолигархических, антинародных решений, которые были приняты при Плахотнюке, и консолидирует общество. 30 лет русский язык помогал нам сохранять хоть какое-то межнациональное единство и диалог с Приднестровьем, севером, югом Молдовы. И сегодня, когда представители “АКУМ”, который когда-то возглавляла Майя Санду, идут на такие вещи, они закладывают бомбу под мир в Республике Молдова, под территориальную целостность и под межнациональное единство. А ведь действующий президент обещала на выборах, что будет защищать русский язык и права. И говорила она об этом, кстати, на русском языке! – подытожил он.

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