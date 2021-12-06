Цырдя: Бюджет-2022 не для народа, а для МВФ и Всемирного банка (ВИДЕО)

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Депутат Блока коммунистов и социалистов Богдан Цырдя подверг жёсткой критике проект бюджета на 2022 год. “Ваш бюджет не просто сплошной обман, он грабительский по сути. И он обслуживает не наш народ, а ТНК, МВФ и Всемирный банк. Жаль, что вы на выборах не говорили, что будете служить им, а не народу”, заявил он на сегодняшнем брифинге.

– В стране произошёл небывалый взрыв цен и тарифов и дикое обнищание народа. В это время ПДС принимает бюджет ночью, без консультаций. Бюджет вроде вырос на 9%, но произошло это за счет подорожания ГСМ, а потом и всех товаров, то есть за счет грабежа граждан и за счет новых кредитов, – отметил депутат.

Богдан Цырдя обратил внимание на астрономический дефицит бюджета в 15 млрд леев или 6% ВВП, хотя Закон о государственных финансах прямо ограничивает уровень дефицита в 2,5% ВВП.

– Вы понимаете, что нарушаете закон, что совершаете преступление? Дефицит в 15 млрд леев – это опять долги, за которые надо платить, – подчеркнул он.

Депутат отметил, что власть заложила в проект бюджета увеличение внешнего долга на 632,3 млн долларов, в результате внешний долг достигнет 3 317,8 млн долларов, что составит 40% ВВП.

– Почему этот долг такой большой? Мы отменили закон о миллиарде, вы вернули его, потому что так хочет МВФ. Вот почему в 2021 году вы отдали 867 млн леев Нацбанку на обслуживании миллиарда. В 2022 вам придется вернуть столько же! А этого бы хватило по 1000 леев на каждого пенсионера, – подчеркнул депутат.

Социалист обратил внимание на то, что предоставляя Молдове кредиты, внешние доноры требуют выполнения обязательств, которые приводят народ к обнищанию.

– За что вам дают 632 млн долларов МВФ и другие? За начало распродажи ЖДМ? За то, что вы отказались внедрить закон про 50% молдавской продукции на прилавках супермаркетов? За повышение пенсионного возраста и обречение стариков на нищету? Вы это считаете нормальным? Это справедливость? Проект бюджета – сплошной обман, он составлен на основе инфляции в 6,9%, в то время как Нацбанк прогнозирует 14%. То есть все повышения зарплат и пенсий – это обман! Реальные зарплаты и пенсии драматично упадут. Люди обнищают, – подчеркнул Цырдя.