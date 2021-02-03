Цырдя: 7 из 11 назначенцев Санду в ВСБ – “соросята” (ВИДЕО)

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7 из 11 назначенцев Майи Санду в Совбезе состоят в сети Сороса. Информацию на пресс-конференции представил депутат ПСРМ Богдан Цырдя, назвав их имена.

Так, он отметил, что Вячеслав Негруцэ, Сергей Литвиненко, Олеся Стамате, Татьяна Рэдукану, Серджиу Гайбу, Игорь Гросу и Вячеслав Кульминский, включённые накануне президентом в состав Высшего совета безопасности, входят в состав различных НПО сети Сороса.

– Скажите, пожалуйста, на каком основании эти господа, не работая никогда с проблемами безопасности, оказались в Высшем совете безопасности? На каком основании они получили доступ к гостайне и к важнейшим решениям, касающимся безопасности страны? И кто гарантирует, что они эту информацию не продадут или не передадут своим спонсорам? – возмутился Цырдя.

Социалист недоумевает: как можно было допустить представителей НПО и частных фондов к принятию стратегических для Молдовы решений?

– А ведь Совбез принимает решения и по борьбе с коррупцией, и по борьбе с гибридными угрозами, и по обеспечению территориальной целостности РМ, и по десяткам, сотням вопросов. Давайте уже сразу передадим весь Совбез господину Соросу, включим его в этот орган и не будем прятаться за пальцем и говорить, что мы защищаем национальный интерес, утверждать, что мы боремся за суверенитет РМ и интересы наших граждан. Это граждане будут бороться за интересы своих спонсоров, доноров и хозяев, – подытожил он.

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