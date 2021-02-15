Цветы, мебель, техника и персонализированные ежедневники: Санду потратит на 5 млн леев больше, чем Додон

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Аппарат президента Майи Санду потратит в 2021 году почти на 5 миллионов леев больше, чем было израсходовано прежней администрацией главы государства годом ранее. Цифры представлены в официальных документах, опубликованных на сайте президентуры. Деньги направят на покупку цветов и цветочных композиций, мебель, технику и даже на персонализированные ежедневники.

Майя Санду критиковала Игоря Додона за “люкс в здании президентуры”, однако сама намерена потратить 280 тысяч леев на цветы и цветочные композиции. Недостаточно новому президенту и имеющейся в здании мебели – на покупку новой выделено еще почти 200 тысяч. Около 250 тысяч леев направят на приобретение компьютеров, принтеров, другой техники. Ещё одна статья расходов – персонализированные ежедневники. На них потратят 30 тысяч леев, пишет politics.md.