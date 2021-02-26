Цуркан – Санду: Что общего между закупкой вакцин и судебной системой и имиджем страны?

Депутат ПСРМ Никита Цуркан высмеял недавнее заявление Майи Санду о том, что “Pfizer и Moderna пока не дали согласия о предоставлении Молдове пожертвований вакцины из-за имиджа нашей страны и судебной системы, хотя переговоры начинали вести, в основном, с этими компаниями”.
– Хотелось бы поинтересоваться, а всё ли в порядке в президентуре? Что общего между закупкой вакцин и судебной системой и имиджем страны? То есть, Алжир, Гана и другие африканские страны вакцину получают исключительно из-за того, что у них хороший имидж и “здоровая” судебная система? Фантастика просто! Кстати, список пополнился страной с исключительным имиджем на мировой арене, встречайте – Гондурас! – написал он на своей странице в соцсети.
Заявление Санду вызвало недоумение и у лидера ПСРМ. Игорь Додон предположил, что, видимо, президент считает всех граждан страны дураками, раз совершенно серьёзно делает такие декларации.
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