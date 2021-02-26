Цуркан – Санду: Что общего между закупкой вакцин и судебной системой и имиджем страны?

– Хотелось бы поинтересоваться, а всё ли в порядке в президентуре? Что общего между закупкой вакцин и судебной системой и имиджем страны? То есть, Алжир, Гана и другие африканские страны вакцину получают исключительно из-за того, что у них хороший имидж и “здоровая” судебная система? Фантастика просто! Кстати, список пополнился страной с исключительным имиджем на мировой арене, встречайте – Гондурас! – написал он на своей странице в соцсети.