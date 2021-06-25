Цуркан: IT-сектор должен стать в ближайшем будущем двигателем нашей экономики (ВИДЕО)

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Блок коммунистов и социалистов ставит перед собой задачу максимально дебюрократизировать государственные услуги. Для этого они будут цифрофизованы, а процедура получения электронной подписи будет упрощена. Об этом на брифинге для прессы рассказал кандидат в депутаты от блока Никита Цуркан.

– У нас есть конкретные решения, у нас есть команда специалистов, которые должны будут это внедрить, чтобы упростить документооборот, – сказал он.

Кроме того, Блок коммунистов и социалистов предлагает ввести IT-патент для копирайтеров, открыть IT-хабы на севере и юге страны для привлечения молодых специалистов и международных компаний и рассмотреть возможность введения нулевой налоговой ставки на первый год для стартапов.

IT-сектор должен стать в ближайшем будущем двигателем нашей экономики. Большое количество людей, которые работают в этом секторе, не хотят уезжать за пределы страны, но так как сталкиваются с препонами со стороны государства, они вынуждены это делать. Мы должны сделать всё, чтобы максимально сохранить в РМ специалистов и чтобы они вместе с нами поднимали экономику нашей страны, – подытожил Цуркан.

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