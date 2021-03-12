Цуркан – главе НАРЭ: Если вы не можете справиться с ростом цен на топливо, уйдите в отставку (ВИДЕО)

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“Бензин стоит уже больше 20 леев за литр, а вы нам рассказываете “сказки”. Об этом депутат ПСРМ Никита Цуркан заявил на заседании парламента, обращаясь к главе НАРЭ Вячеславу Унтилэ. Народные избранники заслушивают его по факту роста цен на топливо – с начала этого года стоимость горючего выросла уже в пятый раз.

Однако вместо ответов на конкретные вопросы депутаты слышат лишь отговорки. “Рафик ни в чём не виноват!”, – так поведение председателя НАРЭ прокомментировал Цуркан.

– “У нас нет полномочий, мы ничего не можем делать, дайте нам полномочия, решите наши проблемы”. Если у вас не получается, если вы не можете, может, надо уйти в отставку? Найдутся другие, кто может, – возмутился социалист.

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