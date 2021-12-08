Cтоличный парк «Долина роз» продолжает преображаться: ремонтируется лестница к первому озеру

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У входа в парк «Долина роз» в сторону обустроенного сквера памяти жертв аварии на Чернобыльской АЭС по улице Трандафирилор осуществляется ремонт лестницы, ведущей к первому озеру.

Так, будут осуществлены ремонт ступеней и двух подпорных стен длиной 300 метров, замена бордюров и обустройство аллеи. Также вскоре будет объявлен конкурс на начало проектных работ по полному восстановлению парка в труднодоступной зоне. Он включает в себя ремонт пешеходных дорожек, установку освещения, проектирование двух теннисных кортов, баскетбольной и волейбольной площадок, детской площадки, территории для выгула собак и зоны отдыха.

В этом году в парке «Долина роз» было обустроено несколько многофункциональных спортивных площадок и были проведены другие работы. Также недавно в сквере в память о жертвах Чернобыльской катастрофы была высажена «Аллея лицеистов 2021».

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