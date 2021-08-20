Cтартовал марафон вакцинации «Идём в школу безопасно» для сотрудников системы образования в Кишинёве

0

Сегодня, 20 августа, стартовал марафон вакцинации от COVID-19 «Идём в школу безопасно». Как сообщил генеральный примар Ион Чебан, мероприятие по иммунизации предназначено для всех лиц, вовлечённых в образовательный процесс в муниципии Кишинёв, и проводится в Муниципальном центре вакцинации.

– Сегодня и завтра с 08.00 до 17.00 на марафоне ожидаются сотрудники образовательных учреждений, в том числе внешкольных, а также Управления культуры, сотрудники библиотек, работники Управления по защите прав ребёнка. Жизнь и здоровье имеют приоритет, – отметил Чебан.

На марафоне будут доступны вакцины различных производителей: Pfizer, Johnson & Johnson, Astra Zeneca, Sinopharm.

Стоит отметить, что это уже второй марафон вакцинации для дидактических кадров в муниципии Кишинёв. Мероприятие проводится в связи с тем, что муниципалитет стремится обеспечить учебный процесс с физическим присутствием в классах учителей и учеников.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.