Cтало известно, как стресс влияет на здоровье

Cтало известно, как стресс влияет на здоровье

Сильный и продолжительный стресс может негативно сказаться на организме и привести к серьёзным проблемам со здоровьем, сообщил психиатр Александр Федорович.

– Стресс — адреналин, включающий в себя сосудистые реакции, истощение нервной, эндокринной и иммунной систем. На каком-то этапе могут возникнуть болезни. В конечном счёте — синдром иммунного дефицита, — предупредил врач.

По словам специалиста, если у человека есть предрасположенность к какому-либо заболеванию, то стресс повышает риск столкнуться именно с этой проблемой. Например, у пациентов может начаться гипертоническая болезнь, бронхиальная астма или развиться язва желудка, пишет gazeta.ru.

Как отметил психиатр, человек может снизить влияние стресса на организм, если будет соблюдать режим дня, правильно питаться, а также проходить терапевтические техники.

– Но если человек находится в стрессе хронически, то это всё спасёт на время, — предупредил специалист. 

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