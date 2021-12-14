Cryptothemarket.net: Visa уже консультирует по теме цифровых валют и невзаимозаменяемых токенов

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Криптовалюта расширяет границы и выходит из виртуального мира. В СМИ постоянно появляются сообщения о том, что крупные компании и инвесторы находят способы использовать криптовалюту в платежах.

Весной 2021 года транзакции в цифровой валюте стала проводить Visa. Крупнейшая платежная система перевела стейблкоин USDC, используя блокчейн Эфириум. Информацию о криптовалюте и все новости финансового рынка разъясняет КриптоЗеМаркет, на сайте которого содержится проверенная информация и отзывы трейдеров.

Правила для новичков в мире криптовалюты

Все большее количество людей хотят зарабатывать на бирже. Но перед тем, как сделать первые ставки, стоит научиться анализировать рынок, пройти специальное обучение.

Спешка и импульсивность могут сыграть злую шутку. Необходимо иметь холодный ум и учиться аналитике.

Жадность может привести к потере всех вложений. Необходимо постоянно следить за ростом и падением валюты и успеть вовремя продать или купить ее. Надо научиться верно рассчитывать, в какой момент необходимо поставить точку в сделке.

Доверчивость и непредусмотрительность представляют опасность. Использование незащищенного интернет-соединения в некоторых случаях приводит к хищению содержимого кошельков. Доверчивость при общении с мнимыми работниками биржи также приводит к потере средств.

Правильный выбор биржи имеет важное значение

Новичок должен определиться с биржей, на которой будет работать. Она представляет собой площадку, сервис, на котором можно:

обменивать валюту;

регулярно приобретать и продавать, то есть, торговать криптовалютой с целью получения прибыли. Список бирж можно найти на сайте Cryptothemarket.net.

Выбирая биржу, стоит обратить внимание на отзывы трейдеров.

Как торговать на бирже

Для успешной торговли надо научиться регулярно сравнивать текущий и предыдущий курс криптовалюты и фиатных денег, вовремя переводить в необходимый вид.

Онлайн-биржа помогает торговать

Биржи предоставляют полную информацию, которую каждый желающий может использовать. К такой информации относятся:

выполняется ли построение графиков;

ведется полный учет выполненных операций с указанием объема;

предоставляются развернутые данные по торгам на рынке.

Многие онлайн-биржи предлагают обучение, в которое входят специально созданные для новичков курсы, вебинары, библиотеки. Общение на тематических форумах наполнит нужной мотивацией и подскажет много идей для формирования правильной стратегии.