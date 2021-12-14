Cryptothemarket.net: Visa уже консультирует по теме цифровых валют и невзаимозаменяемых токенов

Криптовалюта расширяет границы и выходит из виртуального мира. В СМИ постоянно появляются сообщения о том, что крупные компании и инвесторы находят способы использовать криптовалюту в платежах.
Весной 2021 года транзакции в цифровой валюте стала проводить Visa. Крупнейшая платежная система перевела стейблкоин USDC, используя блокчейн Эфириум. Информацию о криптовалюте и все новости финансового рынка разъясняет КриптоЗеМаркет, на сайте которого содержится проверенная информация и отзывы трейдеров.
Правила для новичков в мире криптовалюты
Все большее количество людей хотят зарабатывать на бирже. Но перед тем, как сделать первые ставки, стоит научиться анализировать рынок, пройти специальное обучение.
Спешка и импульсивность могут сыграть злую шутку. Необходимо иметь холодный ум и учиться аналитике.
Жадность может привести к потере всех вложений. Необходимо постоянно следить за ростом и падением валюты и успеть вовремя продать или купить ее. Надо научиться верно рассчитывать, в какой момент необходимо поставить точку в сделке.
Доверчивость и непредусмотрительность представляют опасность. Использование незащищенного интернет-соединения в некоторых случаях приводит к хищению содержимого кошельков. Доверчивость при общении с мнимыми работниками биржи также приводит к потере средств.
Правильный выбор биржи имеет важное значение
Новичок должен определиться с биржей, на которой будет работать. Она представляет собой площадку, сервис, на котором можно:
- обменивать валюту;
- регулярно приобретать и продавать, то есть, торговать криптовалютой с целью получения прибыли. Список бирж можно найти на сайте Cryptothemarket.net.
Выбирая биржу, стоит обратить внимание на отзывы трейдеров.
Как торговать на бирже
Для успешной торговли надо научиться регулярно сравнивать текущий и предыдущий курс криптовалюты и фиатных денег, вовремя переводить в необходимый вид.
Онлайн-биржа помогает торговать
Биржи предоставляют полную информацию, которую каждый желающий может использовать. К такой информации относятся:
- выполняется ли построение графиков;
- ведется полный учет выполненных операций с указанием объема;
- предоставляются развернутые данные по торгам на рынке.
Многие онлайн-биржи предлагают обучение, в которое входят специально созданные для новичков курсы, вебинары, библиотеки. Общение на тематических форумах наполнит нужной мотивацией и подскажет много идей для формирования правильной стратегии.