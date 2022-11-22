Cпрос на свечи на рынках вырос в разы

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После недавнего отключения электроэнергии в нескольких районах нашей страны спрос на свечи резко вырос. Обеспокоенные граждане решили запастись ими в страхе, что эта ситуация может повториться в любой момент. В последнее время цена на свечи практически удвоилась.

– Если в прошлом году свеча стоила около 3 леев, то сейчас – 5 леев, около 5 леев. В первую очередь подорожал пчелиный воск, поэтому всё дорого. Люди покупают свечи в первую очередь из-за энергетического кризиса, – рассказала пчеловод Виорика Мидриган.

В страхе отключения электроэнергии граждане делают запасы свечей, передаёт tvn.md.

– Такая ситуация сейчас. Энергетический кризис, все боятся. Все приходят и покупают на будущее, все говорят, что не знают, что будет, то же самое делаю и я. Я пришла с работы домой, а свет был отключен, надо готовить еду, – поделилась жительница Бельц.

На рынке в Бельцах простая свеча из искусственного воска стоит 5 леев, а цена на свечи из натурального воска начинается от 7 леев.

Напомним, что в начале прошлой недели была обесточена высоковольтная линия Исакча–Вулканешты, в результате чего некоторые населённые пункты страны остались без электричества.

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