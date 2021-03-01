COVID-ситуация в учебных заведениях столицы: на самоизоляции более 3000 школьников

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В столице зарегистрирован 131 активный случай COVID-19 среди учащихся. 3 422 школьника находятся на самоизоляции. Об этом на сегодняшнем заседании глав служб примарии сообщила вице-примар Кишинёва Анжела Кутасевич.

По её словам, случаи коронавируса были зарегистрированы в 172 классах 76 учебных заведений. Из них 37 начальных классов, 63 – гимназических, 33 – лицейских. В 23 классах было зарегистрировано более одного случая COVID-19, передаёт moldpres.md. Руководитель Главного управления социальной помощи и здравоохранения Татьяна Бучарски сообщила, что, согласно статистическим данным, в последнее время растёт число новых случаев заражения среди школьников 13-17 лет.

Ранее мы сообщали, что примар Кишинёва Ион Чебан сообщил, что в муниципии отмечается существенный рост числа пациентов с коронавирусом – в больницах осталось всего 12 мест для граждан с COVID-19.

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