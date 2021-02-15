COVID-ситуация в учебных заведениях: в районах Молдовы 9 школ и 8 детсадов закрыты на карантин

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Согласно последнему отчёту Министерства образования, культуры и исследований, на сегодняшний день коронавирусом в стране болеют 282 ученика, а 5411 были помещены на самоизоляцию. На карантин отправлены 9 школ и 279 классов.

В то же время, по данным ведомства, с 8 по 12 февраля COVID-19 заразились 278 учителей, ещё 232 – на карантине. Из числа вспомогательного персонала вирус подтверждён у 82 человек, ещё 81 – на самоизоляции.

Что касается детских садов, в настоящее время на карантине находятся 8 учреждений и 38 групп. У 17 детей был подтвержден COVID-19, ещё 1353 находятся на самоизоляции. Также заболели 79 воспитателей, 122 – на самоизоляции. Из числа вспомогательного персонала заболели 60 человек, ещё 119 – на самоизоляции.

В ВУЗах и профессионально-технических учебных заведениях коронавирус был выявлен у 57 студентов. Также заболели 38 педагогов и 11 человек из числа вспомогательного персонала.

Ранее мы писали, что закрытых на карантин лицеев и детских садов в Кишинёве нет.

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