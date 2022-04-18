COVID-ситуация в учебных заведениях: 12 классов на карантине

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По состоянию на 15 апреля коронавирус выявили у 20 учащихся школ и 4 преподавателей. В детских садах заболели 2 ребёнка и один педагог.

В профессионально-технических учебных заведениях на прошлой неделе коронавирус был выявлен у 16 учащихся и 2 преподавателей. Что касается ВУЗов, там заболели 5 студентов, один преподаватель и один человек из числа вспомогательного персонала.

Как уточнили в Министерстве образования, в настоящее время на карантине находятся 2 детсадовские группы, 12 классов и 4 группы из профессионально-технических заведений.

На сегодняшний день уровень вакцинации в дошкольном образовании достиг 76,83%, среди начальных школ, гимназий и лицеев – 85,15%. Самый высокий уровень иммунизации в профессионально-техническом образовании – 87,29%. Уровень вакцинации среди ВУЗов составляет 85,73%.

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