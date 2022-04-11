Covid-ситуация в школах и детсадах: что изменилось за неделю

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По состоянию на 8 апреля, на карантине находилось 16 школьных классов и 3 детсадовские группы. Об этом сообщает Министерство образования.

На минувшей неделе коронавирусом заболели 2 студента, 16 школьников, 14 школьных учителей и 5 человек из числа вспомогательного персонала. В детских садах заболел 1 ребенок и 2 воспитателя. В профессионально-технических учебных заведениях заболели 15 учащихся, 2 преподавателя и 1 человек из числа вспомогательного персонала.

По данным Минобразования, уровень вакцинации в молдавских школах достиг 84,68%, в детских садах – 76,72%, в ВУЗах – 85,73%.

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