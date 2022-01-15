COVID-ситуация в мире: зафиксирован первый случай смерти пациента с «омикроном»

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Первый случай летального исхода от штамма коронавируса «омикрон» зафиксировали в Японии. Это был пожилой мужчина из города Сидзуока, который умер 11 января. Проведённый анализ показал наличие в его организме штамма «омикрон».

Коронавирус начал распространяться в популяциях леопардов в Индии. Учёные опасаются, что хищники могут стать ещё одним природным резервуаром вируса. Инфекция обнаружена в лёгких леопарда, его лимфатической системе и тканях мозга. Последнее, по мнению ветеринаров, может говорить, что дикие кошки не менее уязвимы для атак COVID-19, чем человек.

Власти ЮАР продлили на месяц режим национального бедствия из-за коронавируса. Впервые режим национального бедствия ввели в стране 15 марта 2020 года и с тех пор неоднократно продлевали. Он позволяет властям вводить ограничительные меры, включая полный карантин и запрет на передвижение без специального разрешения, пишет novostipmr.com.

Верховный суд США заблокировал правило, выданное президентом Джо Байденом, об обязательной вакцинации или тестировании сотрудников крупных предприятий. В судебном решении говорится, что мандат в отношении всех компаний со штатом свыше 100 человек стал «серьёзным посягательством на жизнь и здоровье огромного числа сотрудников». В то же время требование об обязательной вакцинации всех сотрудников медицинских учреждений оставили в силе.

Вакцинация от коронавируса детей в возрасте 5-11 лет стартовала в Бразилии. Ранее в стране одобрили применение препарата Pfizer для вакцинации детей.

В Сингапуре вступает в силу требование о прохождении вакцинации от коронавируса перед возвращением на работу с удалённого режима. Работодатели по соглашению сторон смогут предоставлять не привитым от коронавируса сотрудникам новые функциональные обязанности для работы в удалённом режиме либо отправлять их в неоплачиваемый отпуск. В качестве крайней меры предусмотрено увольнение.

Верховный комитет по здравоохранению Франции (HAS) рекомендовал для применения в рамках кампании вакцинации населения от коронавируса препарат Nuvaxovid. Его производит американская компания Novavax. Адъювантная белковая вакцина может быть использована в качестве средства первичной вакцинации.

Министерство здравоохранения Болгарии опубликовало Национальный оперативный план по борьбе с распространением коронавируса в стране. Документ предусматривает выделение Правительством Болгарии средств на создание дополнительных койко-мест для больных COVID-19 в клиниках крупных городов и больницах на периферии, а также повышенную оплату работы медперсонала. Кроме того, вводится система выплат для граждан, ушедших на самоизоляцию, и лиц, лишившихся работы из-за пандемии. Часть бюджетных средств пойдёт на обеспечение медицинских учреждений современным оборудованием и закупку новых вакцин.

Десятки тысяч студентов высших учебных заведений Румынии смогут рассчитывать на дополнительные материальные компенсации в связи распространением в стране COVID-19. Специальный стипендиальный фонд для вузов страны будет увеличен в четыре раза. Сумма соответствующих выплат не разглашается.

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