COVID-ситуация в мире: всё больше стран ограничивают авиасообщение из-за мутаций коронавируса

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По данным Университета Джонса Хопкинса, более 101,478 млн человек по всему миру заражены коронавирусом. Лидером по числу подтверждённых случаев остаются США, где количество выявленных заражённых составляет 25 млн 766 тысяч человек.

Власти Великобритании ограничили авиасообщение с Объединёнными Арабскими Эмиратами, Бурунди и Руандой для недопущения завоза на территорию королевства нового штамма коронавируса.

Правительство ФРГ договорилось о введении с 30 января запрета на пассажирские авиаперевозки с 5 странами — Бразилией, Великобританией, Ирландией, Португалией и ЮАР — из-за выявленных там многочисленных случаев инфицирования новыми штаммами COVID-19.

Правительство Португалии приняло решение об ограничении поездок жителей за границу из-за ухудшения эпидемиологической ситуации, пишет novostipmr.com.

Первые два случая заражения “южноафриканским” штаммом коронавируса выявлены в США, в Южной Каролине.

В Дании до конца февраля продлили действие ограничений, введённых для предотвращения распространения коронавируса, а Эстония вводит с 1 февраля новые ограничения из-за пандемии.

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