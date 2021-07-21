COVID-ситуация в мире: ВОЗ заявила о вероятности более опасного штамма коронавируса

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В мире может появиться более опасный штамм коронавируса, заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. По его словам, пандемию удастся остановить, только если вакцинировать достаточное количество населения. Так, к концу этого года должны быть привиты 40% жителей каждой страны, а к середине следующего — по меньшей мере 70%.

В Великобритании за минувшие сутки зарегистрировали антирекорд по количеству летальных случаев, пишет novostipmr.com. Так, за последние 24 часа в стране умерли 96 человек от COVID-19. В Лондоне, на набережной возле одной из крупнейших больниц, открыли символическую «стену памяти» и нарисовали на ней десятки тысяч сердечек в память о погибших.

Австралия гораздо более жёстко, чем большинство других стран, борется с вирусом, и локдауны там вводят в ответ на единицы и десятки новых случаев. Во вторник новые ограничения начали действовать в штате Южная Австралия – там обнаружили пять новых случаев. Всего на домашней самоизоляции сейчас сидят более 14 миллионов австралийцев, то есть больше половины населения страны.

В Германии постоянная комиссия по вакцинации при Институте вирусологии имени Роберта Коха рекомендовала прививать от коронавируса только тех детей и подростков от 12 до 17 лет, которые страдают хроническими заболеваниями, например, диабетом или заболеваниями лёгких.

О начале четвёртой волны заявили власти Финляндии. Накануне в стране был зарегистрирован 461 новый случай заражения коронавирусом, и это является наибольшей величиной с апреля. Как заявил представитель Национального института здравоохранения и социального развития Мика Салминен, Финляндия находится в той же ситуации, что и большая часть Европы, где уровень инфицирования начал расти. Болезнь распространяется среди тех, кто не получил прививку, отметил он и добавил, что возврат ограничительных мер неизбежен.

Власти Италии намерены продлить режим чрезвычайной ситуации в связи с пандемией до ноября. Изначально особый режим вводили на шесть месяцев: с февраля по август прошлого года. Его продлевали четыре раза. Пока снятие ограничений назначено на 31 июля, но власти намерены продлить локдаун до конца октября. Карантин в Италии предполагает запрет на работу баров и ресторанов, ограничение в передвижении граждан как между регионами, так и внутри самих областей.

К концу прошлой недели в Израиле первая доза вакцины Pfizer/BioNTech была введена 40% подростков в возрасте от 12 до 19 лет, а вторую получили чуть более 27% представителей этой возрастной группы. А в столице Китая во вторник приступили к вакцинации от коронавируса подростков от 12 до 17 лет.

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