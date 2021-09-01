COVID-ситуация в мире: ВОЗ заявила о максимальном уровне заболеваемости коронавирусом

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Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом заразились более 217,6 млн человек, свыше 4,5 млн скончались. Лидером по количеству подтвержденных случаев остаются США, где выявили более 38,6 млн заражённых.

Заболеваемость коронавирусом в мире вышла на максимальный уровень, заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Самая тревожная ситуация – в США. Там в сутки более 180 тысяч новых случаев. Последний раз такие цифры были в январе. Во Франции, Германии, Италии, Австрии число заболевших по сравнению с концом июня выросло в 10 раз, передаёт novostipmr.com.

ВОЗ признала новый колумбийский штамм представляющим угрозу. Его впервые обнаружили в Центральной Америке. В Колумбии он стал доминирующим. Кроме того, он прорвался в США и Европу. Теперь ученым предстоит выяснить, опаснее ли он, чем старые варианты коронавируса.

Министерство здравоохранения Новой Зеландии подтвердило факт выявления в конце июня текущего года нового штамма коронавируса C. 1.2 с повышенной степенью мутации у мужчины, приехавшего из-за границы. По данным ученых, новый штамм коронавируса может обладать повышенной агрессивностью при одновременной более высокой устойчивости к вакцинам. Новейшие исследования показывают, что штамм С. 1.2 уже проник в Демократическую Республику Конго, Китай, Новую Зеландию, Великобританию, Португалию, Швейцарию и на Маврикий.

Во Франции фиксируют более 15 тысяч новых инфицированных в сутки. Из-за большого наплыва тех, кто сдает тесты на коронавирус, произошел технический сбой. Личные данные и результаты ПЦР 700 тысяч французов оказались в открытом доступе. Власти извинились, но пострадавшие намерены подать в суд.

Строжайшие меры безопасности готовят организаторы Венецианского кинофестиваля. Для участников – ежедневные тесты, обязательные маски и социальная дистанция. Зрителям позволят занять только половину мест в кинозалах и только тем, у кого есть ковид-сертификаты. В прошлом году Венецианский фестиваль стал первым крупным киносмотром, который не стали переносить или отменять из-за пандемии.

Власти Греции с 30 августа обновили санитарные протоколы для граждан и гостей страны. Новые правила будут действовать по 6 сентября. Так, экскурсии в закрытых музеях и на выставках разрешены в группе до 20 посетителей, на открытом воздухе их число ограничено до 40. На групповых экскурсиях туристы начиная с 12 лет обязаны предоставить на входе сертификат о вакцинации от COVID-19, справку о перенесенном заболевании или отрицательный результат ПЦР- или экспресс-теста, сделанных не ранее чем за 72 или 48 часов. Анализ можно сдать в аптеках за 10 евро. Иностранцы по-прежнему смогут свободно посещать рестораны, бары и кафе на территории гостиниц и заведения общепита в воздушных гаванях. Кроме того, в стране из-за роста заражений и катастрофической ситуации с нехваткой мест в больницах медикам поставили ультиматум: или вакцинация, или лишение зарплаты.

Албания ужесточила правила въезда в страну для иностранных граждан. Новые меры вступают в силу 6 сентября. Теперь туристы обязаны предоставлять один из трех документов. Это может быть отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до прибытия, или экспресс-исследование на антиген, проведенное за 48 часов. Переболевшим путешественникам достаточно предъявить соответствующую справку, выданную не более шести месяцев назад, а привитым — сертификат о вакцинации, причем после получения второго компонента должно пройти не менее двух недель.

Россия разрешила въезд иностранцам из некоторых стран с отрицательным ПЦР-тестом. Граждане Азербайджана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана могут предъявить результат теста через приложение «Путешествую без COVID-19».

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