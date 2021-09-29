COVID-ситуация в мире: ВОЗ сообщила о снижении мировой заболеваемости коронавирусом

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В мире количество заражённых коронавирусом превысило 232,07 млн человек, из них более 4,7 млн умерли. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), лидером по количеству подтвержденных случаев остаются США, где заражённых более 42,6 млн.

Всемирная организация здравоохранения заявила о снижении заболеваемости COVID-19 в мире за неделю на 10%. С 20 по 26 сентября поступили сообщения о более чем 3,3 млн заразившихся и более 55 тыс. умерших. Количество заразившихся за последнюю неделю в Восточном Средиземноморье снизилось на 17%, спад заболеваемости в США отмечается на 14%, Африке на 12%, Западно-Тихоокеанском регионе на 15% и Юго-Восточной Азии — на 10%.

Индия после возобновления регулярного авиасообщения даст застрявшим в стране туристам 30 дней на то, чтобы выехать перед тем, как начать их штрафовать, передаёт novostipmr.com.

Правительство Гонконга объявило, что начнёт признавать российские сертификаты о вакцинации от коронавируса с 29 сентября.

Власти Таиланда приняли решение открыть некоторые территории для туристов и смягчить карантин для прибывающих в страну привитых от коронавируса. Так, в период с 1 по 30 ноября для вакцинированных иностранцев постепенно будут открываться все районы Бангкока, а также популярные у туристов районы в девяти провинциях.

В Дании людям старше 65 лет, а также тем, кто вакцинировался от коронавируса однокомпонентным препаратом от Johnson&Johnson, вскоре предложат сделать бустерную дозу. Для дополнительных прививок будут использовать вакцины Pfizer или Moderna.

Вакцинацию против коронавируса детей в возрасте от 12 до 17 лет планируется начать на Филиппинах 15 октября.

Власти Швеции снимают почти все ограничения, введённые ранее в связи с пандемией коронавируса. Полностью отменены рестрикции на число участников массовых мероприятий как в помещении, так и на открытом воздухе. Им также не потребуется ковид-паспорт. Тем, кто не прошел вакцинацию, по-прежнему рекомендуется соблюдать социальную дистанцию и избегать больших собраний людей. Снимаются и ограничения в ресторанах, такие как требования к расстоянию между столиками и максимальному количеству людей за ними. Снова можно будет танцевать в ночных клубах. Отменена рекомендация Управления здравоохранения о дистанционной работе. Это означает, что многие служащие могут постепенно начать возвращаться на свои рабочие места.

На третью фазу испытаний вакцины «Спутник V» среди подростков Центру им. Гамалеи выделят 100,6 млн руб. Речь идет о «клиническом исследовании с периодом открытого подбора дозы по оценке безопасности, переносимости и иммуногенности лекарственного препарата». Для участия в третьей фазе исследований планируется привлечь 3 тыс. добровольцев в возрасте от 12 до 17 лет.

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