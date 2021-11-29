COVID-ситуация в мире: ВОЗ предупредила о риске глобального распространения омикрон-штамма

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Новый омикрон-штамм коронавируса может привести к вспышкам заболеваемости с серьёзными последствиями. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), опубликовав перечень приоритетных мер борьбы с распространением инфекции. Организация призвала ускорить темпы вакцинации населения стран в связи с появлением омикрон-штамма.

Новая Зеландия введёт трёхцветную систему реагирования на вспышки COVID-19 с 3 декабря. Система «светофоров» включает в себя красный, жёлтый и зелёный уровни, каждый из которых предусматривает определённый набор санитарных ограничений, наиболее существенных на красном уровне и незначительных – на зелёном. Таким образом, данная система заменит внезапное объявление локдаунов.

Филиппины в течение трёхдневной кампании планируют привить от COVID-19 до 9 млн человек. Приоритетными получателями вакцины будут пожилые люди, а также лица с хроническими заболеваниями, пишет novostipmr.com.

Япония с 30 ноября отменяет действовавшие менее месяца послабления на въезд для иностранных бизнесменов, студентов и технических стажёров и вновь приостанавливает выдачу новых виз для граждан всех стран. Это временные меры до прояснения ситуации с новым штаммом.

Сингапур отменил планы по открытию свободного въезда для жителей стран Ближнего Востока. Власти государства отложили на неопределённый срок открытие коридора для вакцинированных путешественников в связи с угрозой распространения омикрон-штамма коронавируса.

Иран возобновляет выдачу виз для туристов. В стране надеются на наплыв иностранных гостей.

Сейшелы объявили о мерах предосторожности в связи с появлением омикрон-штамма. Власти закрыли въезд в республику из семи южноафриканских стран. Это касается Ботсваны, Зимбабве, Малави, Мозамбика, Намибии, Эсватини и ЮАР.

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