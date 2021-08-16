COVID-ситуация в мире: во Вьетнаме сохраняются жёсткие ковид-ограничения

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Власти Ирана объявили о внеочередных шестидневных выходных и двухнедельном запрете на передвижение между провинциями из-за обострения ситуации с коронавирусом. С 12:00 сегодняшнего дня и до конца рабочего дня в субботу все учреждения, офисы и банки прекратят свою работу. А с 12:00 воскресенья вплоть до 27 августа вводится запрет на передвижение по всей стране между провинциями.

Министерство здравоохранения Израиля исключило с сегодняшнего дня Россию, Аргентину, Беларусь, Великобританию, Индию, Кипр, Киргизию, Узбекистан и ЮАР из списка стран, запрещённых для посещения израильтянами в период пандемии без разрешения специальной комиссии.

Утверждён состав двух списков: «красного» и «жёлтого». В «красном» остаются Бразилия, Болгария, Грузия, Испания, Мексика и Турция, для их посещения требуется разрешение израильских властей, нарушение этого положения карается штрафом в пять тысяч шекелей. В «жёлтом» находятся Австралия, Австрия, Венгрия, Гонконг, Китай, Молдова, Новая Зеландия, Сингапур, Тайвань и Чехия. Возвращающимся израильтянам будет необходимо изолироваться на сутки или до получения отрицательного теста на COVID-19.

В Хошимине (Вьетнам) продлили режим жёстких ограничений из-за высокого уровня заболеваемости ковидом. Локдаун будет действовать до 15 сентября. Действующие ограничения предполагают запрет на сборы людей в общественных местах, приостановку работы предприятий торговли, за исключением продаж лекарств, продовольствия и товаров первой необходимости. Горожанам предписано не покидать свои дома без крайней необходимости. Людям разрешено ограниченно выходить на улицу лишь для покупки продуктов и медикаментов, при этом они обязаны соблюдать социальную дистанцию не менее двух метров и не собираться группами более двух человек. В Хошимине также прекратили работу бары, ночные клубы, все развлекательные заведения, рестораны и кафе, приостановлена работа общественного транспорта и такси.

Власти Австралии направят 500 военных в Сидней для контроля выполнения правил карантина. Полиция Нового Южного Уэльса с 16 августа начнёт операцию «Оставайся дома». Стражи порядка проверят, как жители города исполняют распоряжение властей о самоизоляции.

Вакцинация от коронавируса станет обязательной для работников определённых сфер на Чукотке с 17 августа. Речь идёт о работниках здравоохранения, образовательной сферы, сферы услуг и других отраслей, в которых сотрудники часто контактируют с людьми.

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