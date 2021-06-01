COVID-ситуация в мире: во многих странах ослабляют карантинные меры

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В частности, на этой неделе в Чехии и Турции заработали кафе, в Египте – рестораны и торговые центры, а три региона Италии вошли в «белую» зону.

В связи с угрозой распространения пандемии коронавируса Бразилия запретила иностранцам прибывать в страну иначе, чем самолетом. Для прилёта им требуется предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19.

В Турции начался второй этап ослабления введенных из-за пандемии ограничений. В частности, кафе и рестораны смогут принимать посетителей при условии соблюдения мер предосторожности.

Первые три региона Италии сняли все введенные из-за пандемии ограничения. Остров Сардиния, южная Молизе и северо-восточная Фриули-Венеция-Джулия перешли в «белую» зону. При этом сохраняется только повсеместный масочный режим и другие правила поведения, такие как дистанцирование и дезинфекция рук.

Рестораны, кафе, бары и другие учреждения общественного питания Чехии возобновили работу после почти полугодового перерыва. Обслуживание посетителей ведётся в гостевых залах и других приспособленных для этого внутренних помещениях.

Из-за снижения заболеваемости коронавирусом власти Египта сняли ограничения на работу ресторанов и торговых центров.

Грузия открыла для путешественников свои сухопутные границы, которые были закрыты с марта 2020 года из-за пандемии коронавируса. Власти страны говорят, что открытие границ будет способствовать увеличению числа туристов, что в свою очередь положительно скажется на экономическом росте.

Оздоровительная кампания для детей начинается почти в 2 тысячах учреждений России. В этом году загрузка лагерей из-за эпидемиологической ситуации составит до 75%, однако санатории и лагеря смогут принимать детей со всей страны, а не только из региона, где они расположены.

В Минздраве Украины анонсировали привилегии для вакцинированных от COVID-19. В частности, министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что привитые украинцы получат соответствующее международное свидетельство. Также министр призвал граждан приходить в пункты вакцинации в назначенное время, чтобы не создавать очередей.

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