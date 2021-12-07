COVID-ситуация в мире: во Франции ужесточают ограничительные меры

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ВОЗ выступила против лечения плазмой крови переболевших COVID-19. Отмечается, что ранее на подобное лечение возлагались определённые надежды, однако новейшие исследования подтвердили, что данный метод не снижает риск летального исхода либо потребность пациента в механической вентиляции лёгких. При этом сам метод является дорогостоящим и затратным по времени.

Власти ЮАР запретили выезд из страны заразившимся новым штаммом коронавируса «омикрон». При этом в южноафриканском посольстве отметили, что запрет ряда государств на авиасообщение с ЮАР является вызывающим озабоченность и потому страна ведёт переговоры о возможности пересмотра таких решений.

Федеральный верховный суд Бразилии обязал правительство принять решение по поводу введения в стране требования о вакцинации от COVID-19 для всех иностранцев. Для этого у органа исполнительной власти есть двое суток, пишет novostipmr.com.

В Чили начали вакцинацию от коронавируса детей 3-5 лет. С понедельника препарат получают дети с различными заболеваниями, а с четверга – все остальные. Несовершеннолетним будут вводить китайскую вакцину Coronavac.

Министерство здравоохранения Испании объявило о разработке новой стратегии вакцинации от COVID-19, ориентированной на население в возрасте от 5 до 11 лет. 13 декабря Испания получит первую партию из 1,3 млн доз детских вакцин, поэтому органы здравоохранения начнут эту кампанию, одновременно призывая граждан вакцинироваться как можно скорее.

Ограничительные меры против коронавируса будут ужесточены во Франции, заявил премьер-министр страны Жан Кастекс. По его словам, с 9 декабря в школах республики усилится масочный режим, а также будут введены ограничения на спортивные занятия в закрытых помещениях. Кроме того, с 10 декабря на четыре недели закроются дискотеки.

В Словении требование обязательной вакцинации госслужащих от COVID-19, введение которой с 1 октября временно заблокировал Конституционный суд страны, окончательно признано им противозаконным.

Обязательная вакцинация от коронавируса будет введена в Чехии для жителей старше 60 лет. Кроме того, обяжут вакцинироваться медицинских работников, сотрудников соцобслуживания, а также полицию и пожарных. Эта прививочная кампания на обязательной основе начнёт в Чехии действовать с 1 марта 2022 года.

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