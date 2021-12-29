COVID-ситуация в мире: Во Франции установили новый антирекорд по числу заразившихся коронавирусом за сутки

0

Скорость распространения COVID-19 в США достигла рекордных за пандемию показателей. За последние семь дней среднее число новых случаев заражения в сутки составляло 254 496.

Смертность в Африке от последствий заражения коронавирусом возросла на 72% по сравнению с предыдущей неделей. В целом в мире количество смертей от последствий заражения COVID-19 снизилось на 4% по сравнению с данными за прошлую неделю. Этот показатель тем не менее вырос в Юго-Восточной Азии (на 9%) и на американском континенте (на 7%). В остальных частях света количество смертей от последствий заболевания COVID-19 снизилось.

Меры эпидемиологической безопасности усилены в Чехии до завершения новогодних праздников. До 2 января в республике действует запрет на размещение за столиками в ресторанах, кафе, барах и других заведениях общепита более четырёх посетителей. Исключение сделано для проживающих совместно родственников. Расстояние между столиками должно составлять не менее полутора метров. Вход разрешён только гражданам, завершившим иммунизацию или переболевшим ковидом. Гости обязаны предъявить соответствующие справки.

Суд Бельгии отменил решение властей о закрытии театров и концертных залов из-за пандемии. Как заявили в суде, власти не смогли доказать, что залы, в которых проходят спектакли и концерты, способствуют распространению коронавируса.

Во Франции установили новый антирекорд по числу заразившихся коронавирусом. Медики выявили почти 180 тыс. инфицированных. СМИ приводят официальные данные, согласно которым коронавирус поражает прежде всего невакцинированное население. Статистика показывает, что 5,3 млн лиц старше 12 лет ещё не получили ни одной дозы вакцины, в том числе более одного миллиона людей старше 65 лет. В то же время отмечается, что успешно проходит кампания дополнительных, бустерных прививок. Более 23 млн французов получили третью дозу вакцины, что означает охват 88% тех, кто сделал вторую инъекцию семь месяцев назад.

Мексика будет принимать круизные суда даже с больными ковидом на борту. Путешествующим с положительными анализами на коронавирус окажут медицинскую помощь.

Парламент Финляндии одобрил введение требования об обязательной вакцинации работников системы здравоохранения и социального обеспечения. Теперь работодатель сможет требовать от сотрудника вакцинироваться в том случае, если он работает с пожилыми и людьми из групп риска, пишет novostipmr.com. Как альтернативу прививке сотрудник, который не может вакцинироваться по медицинским показаниям, может предоставить работодателю отрицательный тест на коронавирус. Кроме того, прививаться не нужно тем, кто перенёс ковид и может подтвердить это документально. Остальным в случае отказа от прививки могут предложить другое место работы. При этом основанием для увольнения отсутствие вакцинации не является.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.