COVID-ситуация в мире: во Франции разработали уничтожающую коронавирус маску, а в Германии планируют ввести бесплатные тесты

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Французская компания BioSerenity объявила о создании защитной маски, способной нейтрализовать коронавирусную инфекцию.

Данная маска может уничтожать любые вирусы, передающиеся воздушно-капельным путем. Столь мощный эффект достигается благодаря специальному текстильному слою, убивающему вирус за счёт использования молекул циклодекстрина и четвертичного аммиака. Срок действия такого средства защиты ограничен – не более четырёх часов.

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Того (государство Западной Африки) официально обратилось к РФ с просьбой о сотрудничестве по поставкам вакцины “Спутник V”.

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