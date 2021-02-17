COVID-ситуация в мире: во Франции разработали уничтожающую коронавирус маску, а в Германии планируют ввести бесплатные тесты

Французская компания BioSerenity объявила о создании защитной маски, способной нейтрализовать коронавирусную инфекцию.
Данная маска может уничтожать любые вирусы, передающиеся воздушно-капельным путем. Столь мощный эффект достигается благодаря специальному текстильному слою, убивающему вирус за счёт использования молекул циклодекстрина и четвертичного аммиака. Срок действия такого средства защиты ограничен – не более четырёх часов.
Новые типы коронавирусной инфекции обнаружили в 10 провинциях Канады, пишет novostipmr.com. Власти следят за обстановкой и предпринимают все усилия, чтобы предотвратить третью волну пандемии.
Правительство Германии намерено ввести бесплатные экспресс-тесты на антитела к COVID-19 для всех граждан.
Испания планирует летом восстановить международный туризм. Сначала страна станет доступной для ближайших европейских соседей, а затем и для других государств.
Правительство Нидерландов должно отменить комендантский час, введённый в рамках борьбы с распространением коронавируса. Соответствующее решение вынес окружной суд Гааги. Как отметил судья, комендантский час серьёзно нарушает права на свободу передвижения и личную жизнь граждан.
Первая партия российской вакцины от коронавируса “Спутник V” прибудет в Парагвай завтра. В первую очередь будут прививать медицинский персонал, работающий в отделениях интенсивной терапии.
Того (государство Западной Африки) официально обратилось к РФ с просьбой о сотрудничестве по поставкам вакцины “Спутник V”.
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