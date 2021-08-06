COVID-ситуация в мире: во Франции приняли новые антиковидные меры

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Конституционный совет Франции принял одобренные ранее парламентом новые меры правительства по борьбе с пандемией коронавируса. Кафе и рестораны, а также некоторые торговые центры теперь доступны для посетителей только при предъявлении сертификата о вакцинации, документа о перенесённом заражении коронавирусом или отрицательного теста на COVID-19. Кроме того, совет поддержал обязательную вакцинацию медицинского персонала.

Специальный ковид-пропуск (так называемые зелёные сертификаты) с отметкой о прохождении вакцинации от коронавируса понадобится в Италии для поездок на поездах дальнего следования, самолётах, судах и паромах. Пассажиры будут обязаны предъявлять его с 1 сентября. Документ не будет нужен для поездок на метро, региональных поездах, местном общественном транспорте и паромах в пределах одного региона. Также в Италии ввели использование ковид-сертификатов в музеях, театрах и ресторанах. Документ требуется предъявлять людям в возрасте от 12 лет, пишет novostipmr.com.

Вакцинация от коронавируса подростков 12-15 лет может начаться в Финляндии 9 августа. Речь идёт о подростках, которые входят в группу риска.

Сертификаты SafePass, свидетельствующие, что человек не является распространителем коронавирусной инфекции, вводятся в действие во всех видах общественного транспорта на Кипре. Иностранным туристам можно будет предъявить в транспорте либо заполненную форму Cyprus Flight Pass, либо карту высадки на берег, которая предоставляется пассажирам судов.

Власти Греции ввели комендантский час до 13 августа на острове Закинтос и в городе Ханья на Крите из-за роста числа заболеваемости коронавирусом.

Порядка 15 тыс. новых случаев заражения коронавирусом были зафиксированы в Японии за прошедшие сутки. Это стало абсолютным максимумом за всё время пандемии.

Власти Сингапура отменили обязательный карантин для прибывающих с Тайваня. Лица, пробывшие на Тайване 21 день и более, освобождаются от обязательной изоляции после отрицательного ПЦР-теста, который сдаётся сразу же после въезда в Сингапур. Данное решение вступает в силу 7 августа.

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