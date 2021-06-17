COVID-ситуация в мире: во Франции отменяют комендантский час, а в Швеции вводят цифровой сертификат

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Комендантский час будет отменён во Франции с 21 июня в связи с улучшением санитарной ситуации. Кроме того, в республике отменят обязательное ношение масок на улице.

Бельгия в тестовом режиме ввела в действие европейские COVID-сертификаты. Они позволяют жителям Евросоюза путешествовать внутри сообщества без карантина и тестов.

Цифровой сертификат о вакцинации, который можно предъявить при поездках за границу, появится в Швеции с 1 июля, пишет novostipmr.com.

Правительство Японии намерено начать выдачу паспортов вакцинации для привившихся от коронавируса в середине или конце июля. Документы позволят ослабить часть ограничений на въезд для привившихся от инфекции.

Власти Гонконга включили “Спутник V” в список признаваемых вакцин. Для резидентов города, полностью вакцинированных российским препаратом, обязательный карантинный режим сократят по прибытии из России с 21 дня до 14 дней карантина и 7 дней самонаблюдения. При посадке на самолёт в Гонконг при себе необходимо иметь сертификат вакцинации, отрицательный результат теста на COVID-19, сданный не ранее чем за 72 часа до вылета, и бронь одной из рекомендованных правительством карантинных гостиниц сроком на 14 дней. В настоящее время въезд в город открыт только для его резидентов.

Мавзолей Тадж-Махал в Индии открылся для посетителей после двухмесячного перерыва. Одновременно на территорию комплекса будут допускать не более 650 человек.

Власти Кабардино-Балкарии (КБР) отменяют все массовые мероприятия на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в связи с распространением коронавируса.

В связи со вспышкой в Бишкеке (Киргизия) коронавирусной инфекции в городе ввели ограничения на работу пунктов общественного питания. В частности, бары, рестораны, ночные клубы, кафе и караоке-бары должны быть закрыты с 23:00 до 07:00

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