COVID-ситуация в мире: во Франции отменили масочный режим на улицах

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А Венгрия в ближайшее время закупит российскую вакцину от коронавируса «Спутник лайт», которая может служить бустером для зарубежных вакцин. Кроме того, в республике построят завод по производству вакцин, в том числе «Спутника V».

В Чехии зафиксировали максимальный суточный прирост заразившихся коронавирусом. Выявлено 57 195 случаев заражения.

Марокко ввело новые правила для прилетающих. Для посещения страны нужен документ о вакцинации и отрицательный результат ПЦР-теста, пишет novostipmr.com.

Во Франции отменили масочный режим на улицах. Премьер-министр страны объяснил это решение введением более жёстких санитарных паспортов. Учреждения, где собирается много сидящей публики (стадионы, концертные залы и другие), снимают ограничение на численность. Кроме того, удалённая работа становится рекомендацией, а не требованием.

Финляндия планирует отменить антиковидные ограничения в течение февраля. Власти страны с 1 февраля уже ослабили некоторые меры, введённые из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

Pfizer подала в США запрос на одобрение своей вакцины от COVID-19 для детей до пяти лет. Глава компании Альберт Бурла сообщил, что для достижения высокого уровня защиты от инфекции детям нужны будут три дозы вакцины.

Норвегия отменит ещё часть ограничительных мер, введённых из-за коронавируса. В частности, власти страны аннулировали предписание о переходе на удалённую работу и сократили сроки изоляции.

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