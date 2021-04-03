COVID-ситуация в мире: во Франции на месяц ввели локдаун

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Во Франции ввели национальный локдаун на четыре недели из-за резкого роста числа заражённых. В стране будет действовать комендантский час, закроются детские сады и школы, перестанут работать магазины, где не торгуют предметами первой необходимости, кроме книжных, музыкальных и магазинов товаров для дома.

Летняя Универсиада 2021 года, которая должна была пройти в августе в городе Чэнду (Китай), перенесена на 2022 год. Решение Международной федерации университетского спорта (FISU) связано с тем, что не все участники Универсиады имели возможность тренироваться в период пандемии, пишет novostipmr.com.

Компания из США Johnson & Johnson, являющаяся разработчиком вакцины от COVID-19, объявила о начале проведения клинических испытаний препарата на детях от 12 до 17 лет, чтобы оценить безопасность, переносимость и эффективность разработанного препарата. Ожидается, что в исследованиях будут принимать участие подростки из Бразилии, Аргентины, Великобритании, Нидерландов и Канады.

По данным Университета Джонса Хопкинса, более 130,2 млн человек по всему миру заражены коронавирусом. Лидером по числу подтверждённых случаев остаются США, где количество выявленных заражённых составляет 30,6 млн человек.

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