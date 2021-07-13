COVID-ситуация в мире: во Франции и Греции вводят обязательную вакцинацию для медработников

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А в некоторых районах Южной Кореи ужесточили карантинные меры. До 18:00 разрешены частные встречи с участием не более четырёх человек, а после 18:00 — максимум двух. Детские сады и школы с 14 июля переходят на обучение в режиме онлайн.

В Германии некоторые медики призывают к ограничению прав непривитых – вплоть до запрета ездить в отпуск.

В курортной Испании вирус особенно быстро распространяется среди молодёжи, которая пока не охвачена прививками. В этой связи власти автономных сообществ вновь вводят ограничения. Руководство испанского региона Валенсия вводит комендантский час. Он будет действовать в 32 городах, население которых превышает 5 тысяч человек, в течение как минимум двух ближайших недель. Также запрещены собрания больше 10 человек, пишет novostipmr.com.

Власти Франции вводят обязательную вакцинацию для медиков. Как отметил французский президент Эммануэль Макрон, обязательная вакцинация без промедления будет введена для медработников, а также немедицинского персонала, который работает в больницах, клиниках и домах престарелых. В эту категорию попадают волонтёры и те, кто ухаживает за больными на дому. Вакцинация медработников началась в понедельник и завершится 15 сентября, затем начнутся проверки и будут вводиться санкции. Непривитые медики больше не смогут работать и получать зарплату.

Греция также вводит обязательную вакцинацию от коронавируса для медработников и сотрудников домов престарелых.

В Японии коронавирус обрушил уровень поддержки правительства страны: опрошенные считают неэффективными меры кабинета министров по предотвращению распространения инфекции. С понедельника в Токио вновь вступил в силу режим чрезвычайной ситуации, который предполагает, в частности, ограничение допуска зрителей на массовые мероприятия. Он продлится до 22 августа.

В Таиланде выявлено семь заражений сразу двумя штаммами коронавируса – британским и индийским. Сейчас в столице и девяти провинциях страны действует режим жёстких ограничений, включая комендантский час с 9 вечера до 4 утра.

Тысячи кубинцев приняли участие в акциях протеста против ограничительных мер по борьбе с коронавирусом. Граждане призывают к свободе и демократии, а также требуют вакцины от COVID-19. Митинги проходят в Гаване и других городах страны.

19 июля Англия перейдёт к последнему этапу ослабления карантина – будет отменён масочный режим и соблюдение дистанции, заявил премьер-министр страны Борис Джонсон. Также власти предоставят гражданам возможность вернуться в офисы.

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