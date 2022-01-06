COVID-ситуация в мире: во Франции хотят ввести вакцинные пропуски

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Во избежание распространения коронавирусной инфекции международный аэропорт административного центра китайской провинции Шэньси закрыт для международных авиарейсов. Ранее аэропорт 13-миллонного Сианя был закрыт только для внутренних авиарейсов.

Меры изоляции в Сиане были введены после того, как число случаев заболевания в городе начало расти с 9 декабря. Суммарно в городе было зафиксировано около 2 тысяч случаев заражения, не ввезённых из-за границы. Эти меры включали отмену всех внутренних авиарейсов из Сианя, ограничение движения поездов и междугороднего автотранспорта. Запрещены все массовые мероприятия, власти требуют от жителей не покидать дома за исключением неотложных случаев. Посещать магазины для приобретения продуктов и товаров первой необходимости разрешено только одному человеку в семье один раз в два дня.

Нижняя палата французского парламента – Национальное собрание – утвердила в первом чтении проект закона, учреждающего вакцинный пропуск. За проект после трёхдневных дебатов проголосовали 214 депутатов, против него – 93, воздержались 27, сообщила газета Le Figaro. Теперь проект закона, преобразующего санитарный пропуск в вакцинный, должен быть рассмотрен сенатом в начале следующей недели. Правительство рассчитывало ввести закон в действие 15 января, но затянувшееся обсуждение в Национальном собрании, видимо, передвинет этот срок, пишет novostipmr.com.

Головокружительным назвала рост среднесуточного заражения коронавирусом в Бельгии газета «Либр Бельжик». В четверг, по данным института общественного здравоохранения Sciensano, отмечены 82% увеличения инфицированных COVID-19 за одни сутки. Институт также сообщил о рекордном с начала пандемии числе заражённых в течение 24 часов: 27 199.

За время пандемии в Бельгии диагностированы более 2,2 млн заражений коронавирусом. Зарегистрировано около 28 400 смертей от COVID-19.

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