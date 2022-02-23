COVID-ситуация в мире: власти Польши отменят большинство коронавирусных ограничений

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Более 12 млн человек заразились коронавирусной инфекцией за минувшую неделю, более 67 тыс. умерли. Число выявленных случаев инфицирования снизилось на 21% по сравнению с предшествующими семью днями, а число летальных исходов на 8%, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Как отмечается в ее еженедельном бюллетене, с 14 по 20 февраля число новых случаев COVID-19 уменьшилось на 21% в сравнении с предыдущей неделей, а число смертей на 8%. В организацию поступили сообщения о заражении 12 793 962 человек. Зарегистрировано 67 519 летальных исходов.

Власти Польши отменят большинство коронавирусных ограничений. При этом сохранится масочный режим там, где не соблюдается дистанция между людьми, также останутся изоляция и карантин, передает novostipmr.com.

Коронавирусная инфекция уже стала сезонным ОРВИ благодаря штамму «омикрон», который быстро распространяется и постепенно вытесняет более опасные мутации вируса в мире. Об этом ТАСС сообщил специалист по особо опасным инфекциям врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

– Омикрон-штамм постепенно вытеснит все предыдущие более опасные конструкции и обойдет всю планету. И на этом процесс завершится. Многие страны законодательно уже признали его социально неопасным. Это значит, что он, действительно, стал сезонным ОРВИ. Нашему здравоохранению нужно сконцентрироваться на амбулаторной помощи, что Минздрав сейчас и выполняет, – сказал он.

Жемчугов добавил, что, несмотря на это, вакцинация от ковида остается обязательным условием, так как невакцинированные люди болеют тяжело. Он также отметил, что вакцина защищает от разных штаммов коронавируса.

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 137 642 случая, что на 2,4 тыс. больше, чем днем ранее. Скончались от COVID-19 785 человек. Всего в России за время пандемии зарегистрировано 15 млн 795 тыс. 570 случаев коронавирусной инфекции, 347 816 умерших и 12 млн 836 тыс. 228 выписанных.

Специалисты пока не обнаружили в России гибрид штаммов коронавируса «дельта» и «омикрон», который назвали «дельтакроном». Об этом сообщила руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина.

В Украине за минувшие сутки, 22 февраля, зафиксировано 25 062 заражения коронавирусом. Умерли 297 человек, это на 10 человек больше, чем сутками ранее. Больше всего новых случаев в Киеве и Днепропетровской области. Госпитализировали 3 140 человек, выздоровели 37 432 человека. За все время пандемии в стране заболели 4 783 835 человек; выздоровели – 4 023 033; умерли 105 229.

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