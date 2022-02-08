COVID-ситуация в мире: власти Индонезии ужесточили ограничения

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Власти Индонезии ужесточили социальные ограничения в столице — на самом густонаселённом острове Ява и на курортном острове Бали – в связи с новой вспышкой коронавируса, вызванной штаммом «омикрон». Торговые центры, рестораны и кафе вновь смогут принимать не более 60% максимального числа посетителей, развлекательные заведения — не более 35%, мечети и церкви — не более 50%.

В США пять штатов смягчают масочный режим. Власти Нью-Джерси заявили, что отменяют ношение масок в школах.

Комитет по восстановлению экономики Малайзии предложил открыть границы с 1 марта. В комитете также предложили освободить иностранцев от обязательного карантина, пишет novostipmr.com.

В Австрии привитые «Спутником V» взрослые должны дополнительно привиться другими вакцинами. Минздрав страны вместо признания российской вакцины разработал специальный регламент для непризнанных препаратов.

Чешские власти с 9 февраля начнут смягчать социальные ограничения, введённые из-за пандемии. По словам первого вице-премьера, показатели заболеваемости коронавирусом в республике, на территории которой доминирует «омикрон», снижаются.

Правительство Норвегии планирует ввести правило о проведении теста на коронавирус для людей, которых по тем или иным причинам высылают из страны. При этом Норвегия может отменить все ограничительные меры внутри государства, введённые из-за пандемии коронавируса, к 17 февраля.

Компании в России могут начать выпуск тестов по определению конкретного штамма коронавируса. Как отметили в Минпромторге РФ, сейчас в большинстве случаев для определения конкретного варианта проводятся лабораторные исследования.

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