COVID-ситуация в мире: власти Гонконга смягчают антиковидные меры

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В Гонконге (Китай) ввиду улучшения эпидемической ситуации с 21 апреля начнут ослаблять ограничительные меры в мегаполисе.

Речь идёт о возобновлении работы спортивных объектов, кинотеатров, салонов красоты, парков аттракционов, религиозных сооружений, библиотек, музеев. Они были закрыты в начале января, когда город накрыла пятая волна эпидемии коронавируса. Теперь они смогут работать при 50-процентной заполняемости для вакцинированных посетителей. Ресторанам продлят время работы с 18:00 до 22:00. Населению разрешат собираться группами до 4-х человек вместо нынешних 2-х. Пляжи, бассейны, зоны для пикников и бары будут пока оставаться закрытыми.

В Финляндии отменили рекомендацию носить защитные маски. Исключения составляют люди с симптомами дыхательной инфекции, если им необходимо выйти из дома по делам, и те, кто контактировал с заражённым, а также случаи, когда человек подозревает у себя заражение коронавирусом.

Власти Таиланда рассматривают возможность отмены туристической программы Test & Go и системы Thailand Pass для упрощения процедуры въезда в королевство и привлечения большего числа путешественников. Изменения в случае их одобрения центром по борьбе с коронавирусом могут вступить в силу уже 1 мая, пишет novostipmr.com.

Кипр отменит большинство санитарных протоколов для туристов с 18 апреля. Полную копию обновлённого протокола поездок можно найти на сайте Visit Cyprus.

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