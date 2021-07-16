COVID-ситуация в мире: власти Франции начнут пускать на Эйфелеву башню привитых туристов

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Чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения к сентябрю этого года рекомендует вакцинировать от коронавируса не менее 10 процентов населения каждой страны. Требования ВОЗ особенно актуальны в связи с ростом случаев заражения COVID-19.

Во Франции сегодня откроется Эйфелева башня, после 250 дней перерыва. Но пускать на неё будут с 21 июля только привитых от коронавируса туристов, пишет novostipmr.com.

В Таиланде острова Самуи, Пханган и Тау в Сиамском заливе начали принимать туристов, вакцинированных от коронавирусной инфекции.

Вспышки коронавируса фиксируют на популярных у туристов островах Ява и Бали. Именно оттуда, считают медики, идёт самый тяжелый, индийский штамм «Дельта». А разносчиками становятся именно отдыхающие.

В Великобритании сразу 50 тысяч заболевших за одни сутки. Такого там не было более полугода: с 15 января. Несмотря на это, правительство Бориса Джонсона не отказывается от снятия последних ограничений. С 19 июля в королевстве отменят масочный режим и соблюдение социальной дистанции.

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