COVID-ситуация в мире: власти Финляндии планируют ввести режим ЧП, а в Тунисе вводят комендантский час

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Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове заявила, что коронавирус постепенно становится эндемичным. По её словам, на данный момент мир находится в самой середине пандемии, поэтому уровень распространения заболевания и его интенсивность очень значительны.

Исследователи из Бристольского университета Великобритании пришли к выводу, что частицы коронавируса теряют 90% своей способности к заражению в течение 20 минут после попадания в воздух из лёгких. От этого риск заражения становится высок, когда люди находятся рядом друг с другом, а ношение масок и соблюдение социальной дистанции являются одними из наиболее эффективных способов борьбы с COVID-19.

Число умерших от последствий заражения коронавирусной инфекцией за сутки в Италии впервые за несколько месяцев превысило 300. Данный показатель превысил максимальные значения четвёртой волны пандемии, которая охватила Италию накануне рождественских праздников, пишет novostipmr.com.

Число новых заражённых ковидом за сутки в Австрии составило в среду около 17 тыс. Это рекордный показатель ежедневной заболеваемости с начала пандемии. Прежний антирекорд был установлен в ноябре 2021 года на отметке 15,8 тыс. заражённых в день.

Жителям Дании со значительно ослабленным иммунитетом и, таким образом, наиболее уязвимым будет предложена четвёртая доза вакцины против коронавируса.

Норвегия в ближайшие дни планирует объявить об ослаблении ряда ограничительных мер, введённых из-за пандемии коронавируса.

В Финляндии может быть объявлен режим чрезвычайного положения из-за эпидемиологической ситуации в стране. Решение об этом будет принято в конце недели.

Ежесуточный прирост заразившихся коронавирусом в Турции в январе увеличился в четыре раза по сравнению с декабрём прошлого года. В республике также наблюдается почти 10-процентное увеличение числа пациентов, которым требуется медицинская помощь.

Авиапассажиры смогут начиная с 14 января прилетать в Республику Кипр не только с молекулярными ПЦР-тестами, но и с экспресс-анализами на выявление антигена к коронавирусу, которые надлежит проходить в стране вылета в течение суток перед отправкой авиарейса на остров.

Власти Филиппин запретили не привитым от COVID-19 жителям столицы республики пользоваться общественным транспортом.

Власти Туниса вводят комендантский час, чтобы усилить противодействие распространению коронавирусной инфекции.

Число заразившихся коронавирусом за минувшие сутки стало антирекордным в Саудовской Аравии с момента начала пандемии. Согласно статистическим данным, за прошедшие 24 часа инфекцией заразились 5362 человека.

В Китае на фоне вспышек вируса на карантин отправили жителей сразу нескольких городов. Речь идёт почти о 20 млн людей: одни из них отбывают самоизоляцию дома, а некоторые – в специальных карантинных лагерях.

В Израиле до апреля ожидается начало вакцинации против COVID-19 детей младшего возраста и младенцев. Для этой возрастной группы будет использоваться препарат производства Pfizer&BioNTech.

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