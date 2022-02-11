COVID-ситуация в мире: Великобритания отменила карантин для непривитых туристов

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Великобритания с сегодняшнего дня отменила карантин для туристов, привитых вакцинами, не одобренными Всемирной организацией здравоохранения, или не привитых совсем.

С 4 утра 11 февраля прибывающие в Великобританию иностранные пассажиры без прививок или с прививками вакциной, не одобренной ВОЗ, освобождаются от карантина. Им потребуется сделать ПЦР-тест на COVID-19 перед поездкой и ещё один тест не позже, чем на второй день пребывания в стране. Одновременно иностранцы, привитые одобренными ВОЗ вакцинами, освобождаются от ПЦР-тестов по прибытии.

ВОЗ считает, что в Африке пройдена острая фаза пандемии. По данным организации, за всё время в Африке коронавирусом были инфицированы более 11 млн человек.

Производство вакцины «Спутник V» в Египте начнётся в течение полугода. Технологии передают Каиру для удовлетворения внутренних потребностей, а также экспорта препарата в другие страны Ближнего Востока и Африки.

Филиппины разрешили непривитым от COVID-19 иностранцам въезд на остров Себу с 1 марта. Путешественникам необходимо предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 48 часов до прибытия.

Вьетнам разрешил въезд переболевшим ковидом россиянам без прививки. Вьетнамские власти признают действительным российский сертификат переболевшего в течение шести месяцев, передаёт novostipmr.com.

Финляндия продлила ограничения на границе с Россией до 13 марта. Однако в стране отменили некоторые требования к прибывающим. При этом у въезжающих из стран, не входящих в ЕС или Шенгенскую зону, на границе больше не будет требоваться отрицательный результат ковид-теста в дополнение к сертификату о вакцинации или перенесённому заражению.

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