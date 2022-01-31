COVID-ситуация в мире: Великобритания откажется от обязательной вакцинации медиков

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Правительство Великобритании не будет обязывать медицинских работников делать прививку от коронавируса из-за опасений того, что подобный шаг может привести к кадровому дефициту в отрасли. В настоящий момент около 80 тыс. сотрудников Национальной службы здравоохранения до сих пор не сделали две прививки от коронавируса.

В Британии также начали вакцинировать против коронавируса детей от 5 до 11 лет. Прививки получат дети, которые склонны к заражению или живут с уязвимыми к COVID-19 взрослыми.

Власти Пекина опечатали несколько жилых кварталов к северу от центра города после обнаружения там двух случаев COVID-19. Ещё 34 новых инфицирования подтверждены среди спортсменов и других лиц, приехавших на церемонию открытия зимних Олимпийских игр.

В Токио начали массовую кампанию по вакцинации против коронавируса бустерными дозами. Прививки делают во временном центре, которым управляют военные. Так Япония пытается ускорить иммунизации населения, чтобы противостоять всплеску инфекции, пишет novostipmr.com.

Власти Катара одобрили вакцинацию против коронавируса препаратом компании Pfizer и её партнёра BioNTech для детей в возрасте от 5 до 11 лет.

На Филиппинах приостановят запрет на поездки в общественном транспорте для непривитых от коронавируса пассажиров из-за понижения с 1 февраля уровня эпидемиологической опасности в столице и других провинциях. Несовершеннолетним разрешат выходить на улицу в соответствии с указаниями местных властей. Полиция продолжит дежурить на контрольно-пропускных пунктах в других районах страны.

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