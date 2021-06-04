COVID-ситуация в мире: В ВОЗ заявили, что обстановка с пандемией остается катастрофической

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По словам эксперта Майкла Райана, несмотря на снижение общего количества случаев заболевания, риски очень высокие.

Ситуация с пандемией коронавируса в мире остается катастрофической, страны пока не должны расслабляться и обязаны соблюдать меры безопасности. Об этом заявил в пятницу директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

Ситуация остается сложной, и, хотя общее количество случаев заболевания падает, риски остаются очень высокими, – отметил он. – Пандемия остается серьезной катастрофой. Необходимо, чтобы все страны принимали серьезные меры, никто не может расслабляться, и мы должны готовится и к будущей пандемии. Если не будет готовности, то придется заплатить большую цену.

Новая партия российской вакцины «Спутник V» доставлена в Аргентину. Государство получило 800 тысяч единиц препарата. Отмечается, что с учётом прибывшего груза в Аргентину было направлено 18 450 150 доз разных вакцин от коронавируса.

В ВОЗ заявили, что страны Африки находится на пороге третьей волны коронавируса. За последние две недели количество вновь заболевших COVID-19 на континенте увеличилось на 20% по сравнению с предыдущим аналогичным периодом. Тенденция к росту числа новых инфицированных отмечается в 14 африканских странах. При этом в восьми из них идёт быстрое увеличение – до 30% – количества заболевших. Среди них Южно-Африканская Республика, Уганда, Ангола, Намибия.

Египет полностью вакцинировал весь занятый в туризме персонал курортов на Красном море. Речь идёт о работниках отелей, гостиничных комплексов, кафе, ресторанов и базаров, а также занятых на туристических перевозках. Эпидемическая ситуация в стране характеризуется как стабильная.

Сербия намерена произвести 4 млн доз «Спутника V» за шесть месяцев на своей территории. Российская вакцина будет в первую очередь предназначена для граждан Сербии и других стран региона.

Турция упростила правила въезда для туристов из России. В страну теперь можно приезжать с сертификатом о прививке от коронавируса вместо ПЦР-теста.

В Белоруссии зарегистрировали вакцину «Спутник лайт». В Минздраве республики предполагают, что применение этой вакцины позволит расширить объем вакцинации и ответить на высокий запрос в обществе на иммунную защиту от COVID-19.

В Украине не осталось областей в красной и оранжевой зонах. Все регионы находятся в желтой зоне, где предусматриваются следующие правила:

Нахождение в масках в общественных местах, наличие документов;

Иностранцам нельзя въезжать в Украину без страховки, в которую вписано лечение от коронавируса;

Проведение массовых мероприятий разрешается при плотности участников 1 человек на 4 квадратных метра;

Спортивные состязания принимают зрителей при заполнении не более чем 50% мест. То же самое касается кинотеатров и заведений культуры;

Транспорт работает по прежнему принципу – принимаются только сидячие пассажиры;

Запрещается работа ночных клубов и дискотек, а также ресторанов, где есть «организация досуга». При этом общепит, где нет танцев, может работать с 7:00 утра до 00:00 часов.

Также разрешено посещение учебных заведений группами более 20 человек;

Запрещена работа хостелов. При этом отелям, санаториям, реабилитационным центрам работать можно.

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