COVID-ситуация в мире: в ВОЗ назвали тревожной ситуацию со штаммом «дельта плюс»

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Эксперты отмечают, что этот штамм коронавируса набирает большую скорость распространения.

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович назвала «тревожной» ситуацию с новым индийским штаммом коронавируса «дельта плюс». По ее словам, эта разновидность COVID-19 поражает очень много клеток, а человек, заразившийся таким штаммом, «может заразить больше людей» и сделать это «гораздо быстрее». Вуйнович также сообщила о необходимости вакцинации, потому что снижается не только возможность передачи вируса, но и вероятность перенести заболевание в тяжелой форме. По ее словам, справиться с распространением «дельты плюс» можно лишь путем выработки общего иммунитета и изменений в поведении.

В Бангкоке и на юге Таиланда закроют аквапарки и кино из-за COVID-19. Власти приняли решение ввести локдаун на месяц. Не будут работать театры, рестораны и аквапарки, а кафе смогут работать только навынос. Торговые центры будут закрываться в 21:00.

Премьер-министр Малайзии Мухиддин Яссин объявил о решении продлить карантинные меры во избежание активного распространения коронавирусной инфекции. Ранее планировалось, что локдаун будет отменен с понедельника, однако в минувшую субботу в стране было выявлено 5,8 тысяч новых случаев заражения COVID-19. Яссин заявил, что рассматривать вопрос об отмене карантинных мер можно будет, когда число случаев заражения вирусом в сутки опустится ниже отметки в 4 тысячи.

Обязательную вакцинацию от COVID-19 ввели в Бурятии и Алтае. Привиться необходимо работникам медицинских, образовательных организаций; социальной сферы; транспорта, транспортных узлов и ЖКХ; сферы обслуживания; учреждений культуры, досуга и спорта; клиентских подразделений банков, почтовых отделений, студентам и людям старше 65 лет.

В Украине начали фиксировать заражения опасным COVID-штаммом «дельта». Власти и ученые опасаются, что он может привести к серьезной вспышке, распространившись быстрее, чем у западных соседей Украины.

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