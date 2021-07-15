COVID-ситуация в мире: в ВОЗ говорят о третьей волне пандемии

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Мир находится на ранних стадиях третьей волны коронавирусной инфекции. Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

По его данным, число новых случаев COVID-19 во всём мире растет четвёртую неделю подряд, а также после десяти недель снижения вновь стало увеличиваться число смертей от вируса.

Вариант “дельта” присутствует сейчас в 111 странах, и мы ожидаем, что вскоре он станет доминирующим штаммом во всем мире, если ещё не стал, — подчеркнул глава ВОЗ.

Индонезия стала новым эпицентром COVID-19 в Азии, пишет novostipmr.com. По суточному приросту носителей коронавируса государство обогнало Индию, где число новых случаев заражения начинает снижаться.

В Южной Корее продлили рекомендации по запрету на поездки за границу ещё на месяц из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Рекомендации продолжат действовать до 14 августа.

Власти Японии разрешили прививать подростков возрастом от 12 лет вакциной американской компании Moderna. Пока в Японии разрешено вакцинировать препаратами от Moderna лишь лиц старше 18 лет. Вакцинами от Pfizer прививать подростков уже разрешили.

В столице Руанды Кигали, а также в восьми городах республики вводится карантин с 19 по 26 июля в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией. Всем жителям будет запрещено выходить из своих домов. Исключения будут действовать лишь для работников экстренных и жизненно важных служб. Также в населённых пунктах прекращается работа общественного транспорта, а водителям мотоциклов и велосипедов запрещается брать с собой пассажиров. Кроме того, в Кигали прекратят работу предприятия и образовательные учреждения.

Конституционный суд Испании постановил, что прошлогодний строжайший локдаун, введённый правительством, не соответствовал букве закона. Теперь те испанцы, что были оштрафованы за нарушение правил локдауна, могут потребовать от государства вернуть деньги. В то же время потребовать возмещения убытков, понесённых из-за локдауна, решение Конституционного суда Испании не позволяет.

В Польше заявили о неготовности вводить обязательную вакцинацию против коронавирусной инфекции. Об этом сообщил главный санитарный инспектор страны Кшиштоф Сачка.

Невзирая на снижение количества вакцинируемых, польское правительство не готово к введению обязательной вакцинации. Мы все свободные люди и вправе принимать решения, которые нам кажутся правильными. Однако для того, чтобы защитить своих самых близких и родственников, друзей и соседей, мы призываем всех вакцинироваться, — заявил Сачка.

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