COVID-ситуация в мире: В Великобритании за неделю выявлено около миллиона случаев коронавируса

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Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире достигло 307 141 630, свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 488 597 человек. В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

В мире на фоне нового штамма “омикрон” и гибрида мутаций “дельтакрон” наблюдается взрывной рост заболеваемости коронавирусом. Так, только за первую неделю января-2022 был зафиксирован максимум заболеваемости за всю пандемию. По всему миру было диагностировано более 14 миллионов случаев коронавируса за неделю с 3 по 9 января, что сопоставимо с показателями за весь ноябрь 2021, передаёт novostipmr.com.

При этом смертность из-за новой мутации, наоборот, продолжает снижаться вторую неделю подряд. И по всему миру за последние две недели умерли менее 40 тысяч пациентов с подтвержденным коронавирусом. Это минимальный показатель летальных исходов с октября 2020 г.

В Великобритании за неделю выявлено около миллиона случаев коронавируса, а 4 января зарегистрировали новый суточный максимум – 218 000 случаев. При этом смертность в Великобритании, где привито 80 % населения, одна из самых низких в мире.

Ученые из США предупредили, что спустя несколько месяцев после перенесенного COVID-19 у пациентов может сформироваться повышенный уровень антител, способных работать неправильно. По словам специалистов, у 177 медицинских работников, переболевших коронавирусом до создания вакцин, в течение полугода обнаруживали стойкие антитела, обладающие способностью атаковать здоровые клетки организма и вызывать хронические воспаления, повреждения суставов, кожи и нервной системы.

Омикрон-штамм коронавируса может объединяться с другими вариантами в организме человека, сообщил начальник лаборатории особо опасных инфекций центра фундаментальной трансляционной медицины профессор вирусологии Александр Чепурнов. До тех пор пока «омикрон» не вытеснит предыдущий вариант коронавируса «дельту», люди смогут заражаться ими одновременно, полагает вирусолог.

Коронавирус теперь быстрее всего распространяется среди детей, так как у них реже встречается иммунитет к нему, рассказала заместитель директора по клинической работе московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

В Австралии начали вакцинацию от коронавируса детей в возрасте от 5 до 11 лет препаратом Pfizer-BioNTech. На сегодняшний день около 19 млн взрослых жителей Австралии (свыше 92 процентов) полностью привиты против COVID-19, а более 3 млн из них получили бустерную дозу препарата.

Жители Италии старше 50 лет должны будут платить штраф в размере €100 за отказ от вакцинации против коронавируса. Сумма штрафа вызвала полемику, поскольку многие, особенно медики, сочли ее слишком маленькой.

В ЮАР заявили, что поведение омикрон-штамма может говорить о выходе мира из пандемии. По словам южноафриканских врачей, в ходе четвертой волны пандемии в Академическую больницу имени Стива Бико доставили 466 человек по сравнению с 3 976 ранее.

В Испании вакцинировали более 30% детей в возрасте от 5 до 11 лет. Согласно данным местного минздрава, в вакцинации нуждаются более 3,3 млн детей этого возраста. Кампания по вакцинации детей в стране началась 15 декабря, и менее чем за месяц прививку уже получили 1 076 522 человека. Занятия в испанских школах возобновляются 10 января.

Кипр с 10 января допускает в отели только гостей с непросроченной вакцинацией. С этого же числа на Кипре после зимних каникул возобновился учебный год. Всем ученикам, а также преподавателям и всем другим сотрудникам частных и государственных школ необходимо предъявить при входе в школьное здание отрицательный результат экспресс-теста на коронавирус не более чем 48-часовой давности. Также с 10 января 50% сотрудников кипрских организаций и предприятий должны быть переведены на удаленный режим работы. В настоящий момент число переведённых на «удаленку» составляет 20%.

В России за сутки выявили 15 830 новых случаев COVID-19 в 85 регионах. Количество летальных исходов от последствий COVID-19 за последние сутки составило 741, выздоровели 19 890 человек. Всего в России с начала пандемии выявлено 10 666 679 случаев коронавируса, скончались 315 904 пациента, вылечились 9 706 802 человека.

В Украине за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 1 969 человек, зафиксировано 86 летальных случаев, 3 517 пациентов выздоровели. Всего за все время пандемии в Украине заболело 3 704 442 человека, из них 3 514 786 выздоровели, умерли — 97 325.

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