COVID-ситуация в мире: в Великобритании разрабатывают таблетки от коронавируса, Черногория полностью открывается для некоторых туристов

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Великобритания начала разрабатывать таблетки от COVID-19. Планируется, что препарат в виде таблеток или капсул появится к осени и поможет бороться с ожидаемой третьей волной коронавируса.

Италия возобновит этим летом приём российских туристов, остановленный из-за пандемии коронавируса. На данный момент из 20 итальянских областей только три остаются в «красной» зоне, пишет novostipmr.com.

Черногория отменила все ограничения для туристов из России, Беларуси, Украины и Северной Македонии. Будут сняты все ограничительные меры, в том числе ПЦР-тестирование. До сих пор иностранцам при въезде в страну было нужно предъявить один из трёх документов: справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, сделанным не ранее чем за 72 часа до пересечения границы, справку с положительным результатом анализа на антитела IgG или сертификат о полном курсе вакцинации от коронавируса, в том числе российской вакциной «Спутник V».

В Литве зафиксировали неизвестную мутацию коронавируса. Около трети людей, которые были носителями этого штамма, уже выздоровели. Большинство из них, как отметили медики, переболели бессимптомной формой, несколько человек были госпитализированы.

На этой неделе в Израиле ликвидируют два оставшихся в стране больничных отделения для коронавирусных больных. Кампания по закрытию таких отделений началась две недели назад. Весь персонал «коронавирусных отделений» оправляется на прежние места работы, а находящиеся там пациенты переводятся на лечение в обычные палаты.

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