COVID-ситуация в мире: в Великобритании открываются кинотеатры и музеи

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С 17 мая в Великобритании также полноценно заработают рестораны и кафе, которые смогут обслуживать посетителей не только на террасах, но и в помещениях. Послабления охватят всё королевство, за исключением Северной Ирландии, где снятие ограничений отсрочено на неделю.

Турция ослабит коронавирусные ограничения. Снимаются ограничения на выход из дома лиц старше 65 лет, сделавших две дозы вакцины (те, кто не провакцинировался, могут выходить только с 10:00 до 14:00 в рабочие дни), а также младше 18 лет. Но данным категориям граждан не разрешается пользоваться общественным транспортом при передвижении по городу, пишет novostipmr.com.

Чешские рестораны возобновят обслуживание гостей на открытом воздухе. У ресторанных столиков на террасах, согласно требованию властей, одновременно смогут сидеть не более 4 гостей. Администрация и обслуживающий персонал должны обеспечить максимальное соблюдение норм санитарно-эпидемиологической безопасности. Контроль за этим будет осуществлять полиция.

Болгария продлит чрезвычайный режим из-за COVID-19 до конца июня, однако отмена ограничений продолжается. Также будет продлена работа зелёных коридоров по вакцинации населения. С 1 мая страна открыла летний туристический сезон и допускает на свою территорию иностранных туристов.

В Эстонии от коронавируса привили более трети взрослого населения. Прививку от коронавируса получили 400 382 человека, при этом курс вакцинации завершили 179 002 из них.

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